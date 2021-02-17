Коронавирус подтвердился еще у 12 828 жителей России

В России выявили 12 828 новых случаев коронавируса. Об этом сообщает оперштаб по COVID-19 в Telegram-канале.

Также за прошедший день вылечились 17 919 пациентов, скончались 467.

За все время пандемии в России выявлен 4 112 151 случай инфицирования, выздоровели 3 642 582 человека, скончались 81 446.

Ранее в ВОЗ сообщили, что смертность от коронавируса снизилась в мире за неделю на 10%.