Коронавирус подтвердился еще у 12 828 жителей России
Катерина Медведева
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В России выявили 12 828 новых случаев коронавируса. Об этом сообщает оперштаб по COVID-19 в Telegram-канале.
Также за прошедший день вылечились 17 919 пациентов, скончались 467.
За все время пандемии в России выявлен 4 112 151 случай инфицирования, выздоровели 3 642 582 человека, скончались 81 446.
Ранее в ВОЗ сообщили, что смертность от коронавируса снизилась в мире за неделю на 10%.
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