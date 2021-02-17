США все еще не исключают, что распространение COVID-19 началось из лаборатории

Несмотря на выводы экспертов международной миссии Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), исследовавших лабораторию в китайском Ухане, США по-прежнему не исключают, что распространение COVID-19 началось из-за инцидента в лаборатории. Об этом сообщает ABC News.

Согласно сообщению, представитель аппарата директора Национальной разведки США заявил, что США будут и дальше придерживаться заявления, опубликованного в конце апреля 2020 года. В нем говорилось, что разведка будет продолжать тщательно изучать появляющуюся информацию и разведданные с целью определить, началась ли вспышка через контакт с инфицированными животными, или это было результатом несчастного случая в лаборатории в Ухане».

Ранее сообщалось, что специалисты ВОЗ нашли в Китае 13 штаммов коронавируса.

Тем не менее, отмечает телеканал, по данным американской разведки, неопубликованные китайскими властями сведения, касающиеся первых дней распространения COVID-19 в КНР, якобы свидетельствуют, что китайская сторона пыталась «завуалировать источник возникновения COVID-19 и скрыть его значение на ранних этапах».

С середины января в Ухане находится экспертная группа Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ). В ВОЗ отметили, что версия о том, что вирус получил распространение от диких животных через промежуточное звено, получила наибольшую поддержку китайских исследователей и участников миссии международной организации.