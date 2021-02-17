В Греции произошло землетрясение магнитудой 5,1

Землетрясение магнитудой 5,1 случилось в Греции. Об этом сообщает сайт Европейско-Средиземноморского сейсмологического центра.

Согласно его данным, эпицентр стихии находился в 22 км к северо-востоку от города Патры с населением около 168 тысяч человек.

Очаг землетрясения был расположен на глубине 2 км.

Информация о пострадавших и разрушениях пока не поступала.

13 февраля около Еревана произошло землетрясение магнитудой 4,7.