В Греции произошло землетрясение магнитудой 5,1
Антон Демидов
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Землетрясение магнитудой 5,1 случилось в Греции. Об этом сообщает сайт Европейско-Средиземноморского сейсмологического центра.
Согласно его данным, эпицентр стихии находился в 22 км к северо-востоку от города Патры с населением около 168 тысяч человек.
Очаг землетрясения был расположен на глубине 2 км.
Информация о пострадавших и разрушениях пока не поступала.
13 февраля около Еревана произошло землетрясение магнитудой 4,7.
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