Юрист прокомментировал ход суда над Навальным по делу о клевете на ветерана

Адвокат, кандидат юридических наук Александр Зорин в разговоре с «Газетой.Ru» прокомментировал суд над Алексеем Навальным по делу о клевете на ветерана Игната Артеменко.

«Поговорим о фактической стороне дела и процессуальной. Начнём с наказания, который попросил прокурор — штраф в 950 тыс. рублей. Я думаю, он действует так, чтобы угодить Европейскому суду по правам человека. В данном случае речь идет о статье 10 Европейской конвенции по правам человека — свобода выражения мнения. Общая практика ЕСПЧ такова, что за слова нельзя назначать суровое наказание, оно должно быть пропорциональным. И когда за слова назначалось что-то большее, чем штраф, ЕСПЧ признавал это непропорциональным», — заявил он.

По словам Зорина, судья может не согласиться с прокурором и назначить более жесткое наказание — исправительные работы до 240 часов.

«Второе, что я вижу — поведение самого господина Навального, который пытается убрать суть объекта и субъекта преступления. Подменить клевету на анекдоты с огурцами и презервативами, такой способ защиты путем иронии и юмора — не запрещено это делать. Поразительно, что он не понял — политику в нашей стране могут простить любую аморалку, но не простят никогда осквернение Великой Победы в войне с фашистской Германией. Навальный не раскаялся, вину не признал, извинений не принес. Пока идет казуистика — можно ли оклеветать всех, или нужно оклеветать каждого по отдельности. Раз остальные не обратились, то и ветеран «ни при чем». По моему мнению, можно оклеветать общностью частность», — подчеркнул эксперт.

По его мнению, для Навального, который в армии не служил, понятия воинской славы и военной истории страны являются пустым звуком.

«Клевета в адрес ветерана — сугубо правовой вопрос, и судья будет тут решать исход дела на основе внутреннего убеждения и полной оценки доказательств. Навального могут и оправдать, но если состав преступления есть — его осудят. Остается ждать решения суда», — подытожил Зорин.