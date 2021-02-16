Заседание по делу Навального о клевете отложили до 20 февраля

Заседание суда по делу Алексея Навального о клевете на ветерана отложено до субботы, 20 февраля, сообщает ТАСС.

«Прения сторон завершить, назначить следующее заседание на 20 февраля в 14.00 мск», – заявила судья Вера Акимова.

В соответствии с процессуальными нормами, на следующем слушании подсудимый выступит с финальным словом, после чего будет вынесен приговор, указано в сообщении.

16 февраля в Бабушкинском суде Москвы прошло очередное заседание суда по уголовному делу о клевете Навального на ветерана. Обвинение попросило суд приговорить подсудимого к штрафу в размере 950 тысяч рублей.

По данным гособвинения, 2 июня 2020 года Навальный в соцсетях опубликовал видеоролик, где ветеран ВОВ Игнат Артеменко поддерживал внесение изменений в Конституцию России. Под этим видео блогер оставил комментарии, «носящие заведомо ложный характер, порочащие честь и достоинство ветерана, подрывающие его репутацию».

На судебном заседании 5 февраля Навальный свою вину не признал. 12 февраля лингвист из экспертного центра Следственного комитета России подтвердила факт оскорбления ветерана. Кроме того, Навальному отказали в проверке подлинности подписей Артеменко на документах по делу, а также в отводе судьи.