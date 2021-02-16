СМИ: подана заявка на регистрацию вакцины «Спутник V» в ЮАР

Национальный исследовательский центр имени Гамалеи подал заявку на регистрацию российской вакцины от коронавирусной инфекции «Спутник V» в Южно-Африканской Республике. Об этом информирует минздрав ЮАР, передает ТАСС.

Отмечается, что необходимую документацию уже получило Южноафриканское управление по регулированию медицинских средств (SAHPRA).

В ведомстве также добавили, что медицинские власти страны постоянно контактируют с производителями российской вакцины «Спутник V».

Россия стала первой страной в мире, зарегистрировавшей вакцину от COVID-19. Препарат был разработан НИЦЭМ имени Гамалеи совместно с Российским фондом прямых инвестиций и получил название «Спутник V».

Подробнее — на официальном сайте российской вакцины от коронавируса.

Ранее сообщалось, что в Казахстане выдали регистрационное удостоверение на вакцину «Спутник V».