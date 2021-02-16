Ночь на вторник в Москве стала самой холодной с начала февраля

Ночь на вторник, 16 февраля, в Москве стала самой холодной с начала месяца, температура воздуха достигла -22°C. Об этом информирует РИА «Новости» со ссылкой на ведущего сотрудника центра погоды «Фобос» Михаила Леуса.

По его словам, в Новой Москве столбики термометра вовсе опустились до -31,8°C.

При этом он добавил, что самым холодным днем за всю зиму стало 18 января, тогда было -23,6°C.

Ранее сообщалось, что в Москве во вторник ожидается до -12°С и гололедица.