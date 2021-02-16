Навального доставили в суд, где продолжат рассматривать его дело о клевете

Алексей Навальный доставлен в Бабушкинский суд в Москве, где во вторник, 16 февраля, продолжат рассматривать уголовное дело о клевете на ветерана Великой Отечественной войны Игната Артеменко. Об этом информирует ТАСС.

Отмечается, что блогера привезли в автозаке из СИЗО «Матросская Тишина». Он помещен в конвойное помещение до начала заседания, в 10.00 мск.

Предполагается, что в этот день суд проведет прения сторон, в ходе которых прокурор запросит наказание для Навального.

На предыдущем слушании по данному делу, прошедшем 12 февраля, лингвист из экспертного центра Следственного комитета России подтвердила факт оскорбления ветерана. Кроме того, Навальному отказали в проверке подлинности подписей Артеменко на документах по делу, а также в отводе судьи.

По данным гособвинения, 2 июня 2020 года Навальный в соцсетях опубликовал видеоролик, где ветеран ВОВ Игнат Артеменко поддерживал внесение изменений в Конституцию России. Под этим видео блогер оставил комментарии, «носящие заведомо ложный характер, порочащие честь и достоинство ветерана, подрывающие его репутацию». На судебном заседании 5 февраля Навальный свою вину не признал.