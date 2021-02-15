Экс-полковника Захарченко выписали из больницы после операции

Бывшего полковника МВД Дмитрия Захарченко выписали из больницы после удаления паховой грыжи. Об этом РИА «Новости» сообщил его адвокат Александр Горбатенко.

По его словам, Захарченко выписали и отправили в «Лефортово».

8 февраля стало известно, что Захарченко перевели из СИЗО в городскую больницу для обследования. В январе уполномоченный по правам человека в Москве Татьяна Потяева сообщала, что у него выявлено заболевание, требующее оперативного вмешательства.

Захарченко был задержан 9 сентября 2016 года, во время обысков по его делу о взятках были найдены деньги на общую сумму около 9 млрд руб. Захарченко был приговорен к 12,5 года лишения свободы.