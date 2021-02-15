В ООН предупредили о риске дефицита продуктов из-за пандемии

Бедные страны в 2021 году могут столкнуться с продовольственным кризисом из-за повышения цен на продукты, вызванным пандемией коронавируса. Об этом заявила специальный посланник ООН по вопросам Саммита по продовольственным системам 2021 года Агнес Калибата.

По ее словам, в мире сократились продовольственные системы, продукты стали стоить дороже. Калибата считает, что ситуация в Кении, Сомали и Эфиопии, которые столкнулись с ростом цен на продукты и дефицитом продовольствия, осложняется и ожидающимся серьезным сезоном засухи.

«Вопрос продовольствия в этом году стоит острее, чем в прошлом», — заявила спецпосланник газете The Guardian.

Она отметила, что в прошлом году продовольственные системы смогли выдержать нагрузку, однако люди исчерпали свои ресурсы в виде продуктов, финансовых средств, помощи родственников и сейчас столкнутся с кризисом в одиночку, без поддержки.

«В этом году ввиду экономического спада мы сталкиваемся с более серьезными угрозами. Это происходит по всему миру, везде», — резюмировала Калибата.

Ранее были названы продукты, которые могут подорожать в 2021 году.