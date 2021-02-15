«Росатом» стал лучшим работодателем России
Госкорпорация «Росатом» признана лучшим работодателем России среди крупнейших компаний, численность сотрудников которых превышает 5000 человек. Таковы результаты рейтинга кадровой платформы HeadHunter.
Госкорпорация также получила рекордно высокий индекс в истории рейтинга, набрав 142 балла. В тройку лидеров в категории крупнейших компаний также вошли Сбербанк и Mars.
Заместитель генерального директора по персоналу «Росатома» Татьяна Терентьева отметила, что прошлый год для госкорпорации был уникален двумя аспектами: важную роль сыграли пандемия, ускорившая все процессы в мире и внутри компании, а также 75-летие «Росатома».
«Одна из важнейших составляющих нашего успеха — это политика человекосбережения, человекоцентричности, которую мы избрали задолго до пандемии, в 2018 году. В основе стратегии «Росатом-2030» лежит масштабная идея раскрытия человеческого потенциала. Прошлый год был во многом уникальным: мы на деле доказали свою способность быстро адаптироваться к текущим условиям, так как 40 000 человек были одномоментно переведены на удаленную работу. Это удалось в том числе благодаря тому, что за последнее десятилетие масштабные трансформационные процессы стали нормой жизни», — поделилась опытом Терентьева.
С точки зрения HR у «Росатома» есть единый центр обслуживания для всех предприятий, позволивший быстро ответить на вызовы пандемии, плюс в онлайн-формат были переведены все образовательные мероприятия госкорпорации. Активные действия предпринимались не только в отношении сотрудников госкорпорации, но и ее городов.
«Когда наши сотрудники работали на удаленке, их дети тоже находились дома. Популярностью пользовался такой формат, как арт-семья, детская академия. Утром проходила «атомная зарядка», когда 7000 человек одновременно встречаются в эфире и занимаются спортом», — рассказала Татьяна Терентьева. По ее словам, это огромная история, и перемены к лучшему отметили сами сотрудники: по их ощущениям, госкорпорация стала более быстрой, адаптивной и гибкой.
Среди крупных компаний (до 5000 человек) лучшим работодателем была признана «Газпром нефть», в числе средних организаций (до 1000 сотрудников) лидирует «2ГИС», а среди небольших компаний (до 250 человек) — Orange Fitness.
По итогам 2020 года список представленных компаний расширился до 501. Согласно методологии рейтинга, участники оцениваются по трем критериям: внешняя оценка (мнение соискателей, ищущих работу), оценка эффективности деятельности HR-департамента (данные профессионалов в области HR) и внутренняя оценка (мнение сотрудников компаний) в четырех категориях.