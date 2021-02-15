«Деда Мороза» отправят под суд за нетрезвое вождение в Кировской области

Пьяного мужчину в костюме Деда Мороза, управлявшего автомобилем в новогоднюю ночь, отправили под суд в Кировской области. Об этом сообщила пресс-служба УМВД по региону.

По данным МВД, «Дед Мороз» на автомобиле ВАЗ-21099 не останавливался по требованию инспектора ДПС. Тогда наряд ДПС начал преследование. Машину удалось остановить на улице Терещенко. «Дед Мороз» сказал инспектору, что водительского удостоверения у него нет и никогда не было. При этом от нарушителя исходил запах алкоголя и он неустойчиво держался на ногах. От предложения пройти медицинское освидетельствование на состояние опьянения водитель отказался.

При проверке по базам данных полицейские установили, что мужчина ранее был сужден по статье 264.1 УК РФ «Нарушение правил дорожного движения лицом, подвергнутым административному наказанию» и был осужден в 2017 году в Московской области.

В связи со случившимся было возбуждено уголовное дело по ст. 264.1 УК РФ («Нарушение правил дорожного движения лицом, подвергнутым административному наказанию»).

«В настоящее время расследование завершено. Уголовное дело и обвинительный акт направлены прокурору Кирово-Чепецка на утверждение. Водитель предстанет перед судом», — говорится в сообщении.

Ранее стало известно, что переодетый в Деда Мороза мужчина украл велосипед в Кирове.