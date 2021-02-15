В Госдуму внесли законопроект о либерализации положений КоАП о массовых акциях

В Государственную думу внесен законопроект, в котором предлагается исключить из КоАП штрафы за организацию массового одновременного пребывания или передвижения россиян в общественных местах, повлекшего нарушение порядка. Соответствующий документ появился в электронной базе данных нижней палаты парламента.

Проект закона внес депутат Андрей Барышев. Он считает, что необходимо исключить из кодекса ч. 5 и ч. 6 из ст. 20.2 об ответственности за нарушения на акциях протеста. В частности, предлагается не наказывать участника мероприятия за нарушение порядка его проведения, в том числе если это причинило вред здоровью граждан или имуществу, но не несет уголовно наказуемого деяния. А также автор выступает за исключение ст. 20.2.2— «Организация массового одновременного пребывания и (или) передвижения граждан в общественных местах, повлекших нарушение общественного порядка».

Как считает автор проекта закона, последние изменения в КоАП об ответственности россиян за массовое пребывание граждан в общественных местах, вызвали огромный резонанс в обществе. Притом, автор полагает, что понятие «массовое присутствие граждан», «группа граждан» в действующем законодательстве не раскрыто в количественном выражении.

«Данное обстоятельство вводит в заблуждение общество на предмет возможно допустимого поведения в общественных местах, тем самым ограничивая свободу человека», — говорится в пояснительной записке к документу.