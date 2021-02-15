В Кремле заявили, что участники акции с фонариками 14 февраля не нарушали закон

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что участники акции с фонариками 14 февраля не нарушали закон.

«Что касается всех этих акций, фонариков и так далее, то еще раз повторю — движению никто не мешал, особо не собирался, поэтому не было непосредственного нарушения закона. Да, ходили отдельные люди с фонариками, прекрасно, может быть, кто-то влюблен, кто-то, может, против чего-то протестовал, кто-то, может, просто за компанию, не понимая, зачем надо фонарики зажигать», — сказал он.

Отвечая на вопрос журналистов, почему на акциях не было задержаний, Песков уточнил, что подобные меры применяются в отношении тех, кто нарушает закон, а таких людей не было.

Ранее сторонники Алексея Навального предложили людям выйти во дворы вечером 14 февраля и зажечь фонарики.