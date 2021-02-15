Матвейчев объяснил причину провала воскресных несанкционированных акций

Член Экспертного совета ЭИСИ Олег Матвейчев в разговоре с «Газетой.Ru» прокомментировал прошедшие в воскресенье несанкционированные акции.

«Может быть я подписан на других людей в соцсетях, но фотографий я практически не видел — а те, что заметил, на них по одному-двум людям во дворе, — отметил Матвейчев. — Я не знаю, зачем они вообще делали эту акцию — с самого начала было понятно, что это провал. И сейчас даже те сторонники и штабы, которые у них на зарплате — и те не пришли».

«Я в принципе понимаю, почему. Во-первых, никому не хочется подчиняться этому Волкову, который сидит там в люксембургах и лондонах-берлинах, командуя, что делать здесь на морозе. Во-вторых, вы видите какая реакция [Юлии] Навальной. Она ни к кому не обратилась, не поддержала, не поблагодарила, улетела в Германию. Вроде бы как делалось это в честь нее», — заявил Матвейчев.

«Я так понимаю, отношения там непростые», — констатировал эксперт.

«Это все придумал [Леонид] Волков со своими иностранными кураторами, а с ней никто не согласовывал. Она хочет быть главной, а они сидят на финансовых потоках и отношениях с этими начальниками, и не хотят, чтобы она была главной. Тихановской она тоже не ответила…» — напомнил Матвейчев.

По его мнению, люди чувствуют это напряжение.

«Они ждут поддержки от нее, но ее нет. Волкова никто не видит наследником Навального. Этот разброд и шатание отразились на поддержке своей лояльной сетки штабов. Не пришел даже актив, насколько я понял», — подчеркнул эксперт.