Комаровский рассказал, надо ли вакцинироваться переболевшим коронавирусом
Анна Светлова
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Врач-педиатр и телеведущий Евгений Комаровский рассказал, стоит ли переболевшим коронавирусом вакцинироваться. Об этом он написал на своей странице в Instagram.
По его словам, практически все медицинские сообщества пришли к выводу, что вакцина нужна даже тем, кто уже излечился от COVID-19.
Он отметил, что после прививки уровень иммунной защиты и количество антител в организме выше, чем после перенесенной болезни.
Ранее замдиректора Центрального научно-исследовательского института эпидемиологии Роспотребнадзора Александр Горелов заявил, что переболевшие коронавирусом могут не вакцинироваться до осени 2021 года.
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