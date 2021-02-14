Московским водителям посоветовали пересесть на общественный транспорт

Московский Дептранс рекомендует жителям города из-за сложных плохой погоды пользоваться общественным транспортом. Об этом говорится в сообщении в Telegram-канале ведомства.

«Завтра начало рабочей недели, нас снова ждёт минусовая температура. Чтобы на дорогах было спокойно, а городская техника могла быстрее убрать снег, советуем пересесть на общественный транспорт», — говорится в сообщении.

В Дептрансе заявляют, что 14 февраля дорожная ситуация в Москве стабилизировалась.

Однако в Новой Москве «затруднено движение транспорта из-за буксующих фур из-за неубранного снега; движение по Калужскому шоссе затруднено на 1,5 км от МКАД в сторону области, а по улице Адмирала Корнилова - на 4,5 км от Калужского до Киевского шоссе».