Московским водителям посоветовали пересесть на общественный транспорт

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Последствия снегопада на одной из улиц Москвы, 13 февраля 2021 года Последствия снегопада на одной из улиц Москвы, 13 февраля 2021 года
Последствия снегопада на одной из улиц Москвы, 13 февраля 2021 года
Евгений Биятов/РИА «Новости»

Московский Дептранс рекомендует жителям города из-за сложных плохой погоды пользоваться общественным транспортом. Об этом говорится в сообщении в Telegram-канале ведомства.

«Завтра начало рабочей недели, нас снова ждёт минусовая температура. Чтобы на дорогах было спокойно, а городская техника могла быстрее убрать снег, советуем пересесть на общественный транспорт», — говорится в сообщении.

В Дептрансе заявляют, что 14 февраля дорожная ситуация в Москве стабилизировалась.

Однако в Новой Москве «затруднено движение транспорта из-за буксующих фур из-за неубранного снега; движение по Калужскому шоссе затруднено на 1,5 км от МКАД в сторону области, а по улице Адмирала Корнилова - на 4,5 км от Калужского до Киевского шоссе».