Дочь Билла Гейтса пошутила о «чипировании» после прививки от COVID-19

Дженнифер Гейтс — старшая дочь основателя компании Microsoft Билла Гейтса — после прививки от COVID-19 пошутила о «чипировании». Об этом она пишет у себя в Instagram.

«К сожалению, вакцина не имплантировала моего гениального отца в мой мозг — если бы только она обладала такой силой!» — написала она.

Гейтс подчеркнула, что получила возможность вакцинироваться, поскольку учится в Школе медицины Икана Медицинского центра Маунт-Синай и входит в приоритетную группу.

Ранее в соцсетях и мессенджерах стало распространяться видео, на котором мужчина показывает шприцы с чипами внутри и утверждает, что это вакцина от коронавируса. Также появилась целая теория о том, что миллиардер и основатель компании Microsoft Билл Гейтс виновен в пандемии и собирается вживить чипы населению всего мира, чтобы контролировать его.