Глава МИД Британии не исключает введения паспортов вакцинированного от COVID-19

Министр иностранных дел Великобритании Доминик Рааб не исключил введения паспортов вакцинированного от коронавируса.

По его словам, власти не «сбросили со счетов» эту идею, она находится на рассмотрении.

«Будь это сделано на международном, национальном или местном уровнях, вы должны быть уверены, что вы можете доверять представленному документу, что он является корректным отражением статуса человека», — сказал министр в эфире радиостанции LBC.

При этом ранее британский министр по делам вакцинации Надхим Захави заявил, что в стране не будут вводить паспорта вакцинации.

Предполагается, что паспорт вакцинированного от коронавируса позволит людям с антителами выезжать за границу или совершать поездки в пределах страны.