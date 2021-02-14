Коллекцию нью-йоркского Музея шпионажа КГБ распродали на аукционе в США

Коллекция нью-йоркского Музея шпионажа КГБ была распродана в субботу на торгах под названием «Реликвии холодной войны» в связи с прекращением существования музей. Аукцион организовал дом Julien's Auctions.

«Это первые в мире и самые обширные торги, на которых представлены наиболее редкие и важные артефакты из США, Советского Союза и Кубы эпохи холодной войны», — говорится в сообщении на сайте аукциона.

Самым дорогим лотом стала женская сумочка со встроенной в нее скрытой камерой. Ее приобрели за $32 тыс. при эстимейте в $2-3 тыс. Всего на торгах были представлены более 400 лотов: миниатюрные фотокамеры, замаскированные под разные предметы, записывающие устройства и не только. Также на торгах был подлинный документ, написанным Эрнесто Че Геварой. Он ушел с молотка за $16 тыс. при эстимейте $10-15 тыс.

Музей шпионажа КГБ был открыт на Манхэттене в начале 2019 года, однако прекратил свое существование в октябре 2020 года. По данным газеты The New York Times со ссылкой на организатора музея - выходца из Литвы Юлиуса Урбайтиса, руководство вынуждено было принять «трудное решение» в связи с тем, что музей был закрыт с марта 2020 года из-за пандемии.