Поставки вакцины Pfizer на Украину задерживаются

Поставки вакцины от коронавируса, разработанной компаниями Pfizer и BioNTech, на Украину задерживаются, сообщил замглавы украинского министерства здравоохранения Виктор Ляшко. Его слова приводит «Интерфакс».

Ляшко объяснил, что задержка вызвана изменением подхода к регистрации вакцины.

«Ожидали, что регистрация будет в прошлый четверг, но штаб-квартира Pfizer изменила подход, они должны урегулировать определенные бюрократические подходы: подписать договор между Pfizer и COVAX и Украиной и Pfizer», – рассказал замминистра.

Он добавил, что на данный момент вакцина Pfizer в рамках механизма COVAX не была поставлена ни в одну из 17 приоритетных страны из-за необходимости регистрации.

При этом, по словам Ляшко, в начале следующей недели Украина получит вакцину компании AstraZeneca.

Ранее стало известно, что Европейский союз направит Украине 117 тысяч доз вакцины Pfizer и от 2,2 до 3,7 млн доз препарата AstraZeneca в рамках программы COVAX.

До этого президент Украины Владимир Зеленский заявил, что закупка российской вакцины от коронавируса «Спутник V» не планируется. В российском МИД объяснили позицию Зеленского «желанием угодить Западу».