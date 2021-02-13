В Гидрометцентре рассказали, когда в Москве закончится снегопад

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Вид на Красную площадь во время снегопада, 13 февраля 2021 года Вид на Красную площадь во время снегопада, 13 февраля 2021 года
Вид на Красную площадь во время снегопада, 13 февраля 2021 года
Валерий Шарифулин/ТАСС

Снегопад в Москве закончится к полуночи, рассказал научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд. Об этом пишет ТАСС.

«Завтра существенных осадков уже не будет. К полуночи снегопад завершится», — сказал Вильфанд.

В то же время он подчеркнул, что завтрашние небольшие осадки будут неприятными из-за сильного ветра. Порывы могут достигать 15 м/с. В настоящий момент высота сугробов достигает 56 см. Рекорд для 13 февраля составляет 60 см.

Ранее стало известно, что в Москве спасатели вытащили из снега больше 180 увязших фур.