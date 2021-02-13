Защита Навального обратилась в Совет Европы из-за решения ЕСПЧ

Защита Алексея Навального обратилась в Совет Европы в связи с якобы неисполнением Россией решения Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ) по делу «Ив Роше», сообщает ТАСС со ссылкой на адвоката Ольгу Михайлову.

Осенью 2017 года ЕСПЧ присудил братьям Навальным компенсацию в более чем €80 тыс. по делу «Ив Роше». При этом решение суда не содержит выводов о политической мотивации или предвзятости уголовного дела, а компенсация Навальным была выплачена.

По словам Михайловой, обращение защиты Навального будет рассмотрено в марте текущего года на заседании Совета Европы.