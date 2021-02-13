Украинцы подали более 600 жалоб из-за использования русского языка

Украинцы подали 605 жалоб из-за использования русского языка согражданами, сообщил уполномоченный по защите государственного языка на Украине Тарас Креминь на своей странице в Facebook.

«Подавляющее большинство (281) обращений касается отсутствия украинской версии сайтов о предоставлении услуг и сайтов интернет-магазинов. 126 граждан пожаловались на нарушение их прав в использовании государственного языка в сфере услуг», – отметил омбудсмен.

Кроме того, в офис уполномоченного поступила информация об использовании русского языка некоторыми депутатами местных советов в Николаеве, Одессе, Днепре, Запорожье, а также о возможных нарушениях языкового законодательства в сфере образования, указано в сообщении.

16 января на Украине вступила в силу норма закона «Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного». Согласно этой норме, всех работников сферы обслуживания обязали обслуживать посетителей только на украинском языке.