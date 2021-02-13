Япония создала кризисный штаб после мощного землетрясения
Карина Казанцева
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При канцелярии японского премьер-министра Ёсихидэ Суги начал работу кризисный штаб из-за мощного землетрясения. Об этом пишет РИА «Новости» со ссылкой на правительство страны.
Штаб собирает и анализирует поступающую информацию.
Ранее в Японии произошло землетрясение магнитудой 7,1, из-за чего объявлена угроза цунами. Эпицентр находился на северо-востоке страны, в районе префектуры Фукусима.
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