В Японии из-за мощного землетрясения объявлена угроза цунами

В Японии произошло землетрясение магнитудой 7,1 балла, из-за чего объявлена угроза цунами. Об этом сообщил Европейско-Средиземноморский сейсмологический центр.

Эпицентр находился на северо-востоке страны, в районе префектуры Фукусима. Сейсмологи объявили угрозу цунами.

Сообщается, что толчки ощущались и в Токио. В зданиях падала мебель, сработала аварийная система отключения газа. О жертвах и возможных разрушениях пока не сообщалось.