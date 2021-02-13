Более 40 повторных толчков зафиксировано после землетрясения вблизи Еревана

После землетрясения вблизи Еревана зафиксировано 46 повторных толчков, сообщает МЧС Армении.

«Зарегистрировано 46 афтершоков. Призываем население пока оставаться на открытых пространствах вне жилых помещений», – указано в заявлении.

По данным ведомства, подтверждено обрушение части стен в двух зданиях в Ереване в результате землетрясения.

13 февраля вблизи Еревана произошло землетрясение магнитудой 4,7. По сведениям МЧС, в столице республики ощущалось землетрясение силой 5-6 баллов. Премьер-министр Армении Никол Пашинян сообщил, что землетрясение не привело к серьезным разрушениям.