В новой Москве у ангара обрушилась крыша из-за снега

В новой Москве из-за снега просела крыша ангара на площади в 200 кв. м, внутри находились люди. Об этом пишет РИА «Новости» со ссылкой на МЧС столицы.

«13 февраля в 15.39 в оперативную дежурную смену Центра управления в кризисных ситуациях ГУ МЧС по Москве поступило сообщение о проседании кровли ангара по адресу поселение Роговское, деревня Кресты», — говорится в сообщении.

Отмечается, что спасатели достали из-под завалов двух человек. Пострадавших передали врачам. Работы продолжаются, потому что внутри может оставаться еще один человек.

Ранее в Москве за сутки выпала треть месячной нормы осадков.