Мясников предупредил о новой смертельной пандемии

Врач и телеведущий Александр Мясников предупредил, что приближается пандемия, которая будет опаснее коронавируса. Об этом пишет Ura.ru.

По его словам, коронавирус был тренировкой перед чем-то «более страшным». Специалист назвал две причины возникновения новой пандемии.

«Первая — вирус птичьего или свиного гриппа будет переходить от животных к человеку. А вторая — когда начнет переходить уже от человека к человеку», — сказал Мясников.

Врач также рассказал, как можно противостоять новой опасности: в этом поможет универсальная вакцина от гриппа.

Ранее Мясников назвал продукты, помогающие снизить уровень холестерина.