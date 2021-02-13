В Венгрии началось применение вакцины «Спутник V»
Венгрия приступила к применению российской вакцины от коронавирусной инфекции «Спутник V». Об этом информирует издание Daily News Hungary.
Отмечается, что первые прививки препарата пациенты получили в четверг, 12 февраля.
Российскую вакцину вводят в четырех больницах Будапешта людям старшего возраста, которые заранее зарегистрировались на вакцинацию и соответствуют определенным критериям. Так, людям с хроническими заболевания не рекомендуется прививаться.
Россия стала первой страной в мире, зарегистрировавшей вакцину от COVID-19. Препарат был разработан НИЦЭМ имени Гамалеи совместно с Российским фондом прямых инвестиций и получил название «Спутник V».
Подробнее — на официальном сайте российской вакцины от коронавируса.
7 февраля стало известно, что национальный центр общественного здравоохранения Венгрии одобрил применение в стране российского препарата от нового типа коронавируса «Спутник V».