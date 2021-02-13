Психолог предупредил о последствиях «экзистенциального одиночества»
Катерина Медведева
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Доктор психологических наук, профессор Евгений Моргунов рассказал, последствиях одиночества.
По его словам, существует такое понятие как «экзистенциальное одиночество», когда человек находится рядом с близкими людьми, однако ощущает внутреннюю отчужденной и изолированность от общества.
«Если это ощущение длительно сопровождает человека по жизни, то начинаются серьезные проблемы. Усугубляются психологические проблемы», — сказал специалист в эфире «Говорит Москва».
Моргунов добавил, что для решения такой проблемы необходимо обратиться к психологу.
Ранее правительство Японии учредило должность министра по одиночеству, который будет решать проблемы одиноких людей. Такая мера была предпринята из-за участившихся случаев суицида.
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