Психолог предупредил о последствиях «экзистенциального одиночества»

Доктор психологических наук, профессор Евгений Моргунов рассказал, последствиях одиночества.

По его словам, существует такое понятие как «экзистенциальное одиночество», когда человек находится рядом с близкими людьми, однако ощущает внутреннюю отчужденной и изолированность от общества.

«Если это ощущение длительно сопровождает человека по жизни, то начинаются серьезные проблемы. Усугубляются психологические проблемы», — сказал специалист в эфире «Говорит Москва».

Моргунов добавил, что для решения такой проблемы необходимо обратиться к психологу.

Ранее правительство Японии учредило должность министра по одиночеству, который будет решать проблемы одиноких людей. Такая мера была предпринята из-за участившихся случаев суицида.