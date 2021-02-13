В Дептрансе Москвы уточнили, как быстро уберут снег с дорог

Примерно три дня необходимо для уборки дорог от снега в Москве. Об этом информирует столичный дептранс в Telegram.

Отмечается, что в настоящее время улицы города убирают 13,5 тыс. машин ЖКХ. Убранный снег занимает обочины и часть правой полосы, из-за чего дороги становятся уже, в результате этого образуются пробки.

«Ситуация сложная, но мгновенно избавиться от снега невозможно: чтобы убрать уже выпавшие сугробы, коллегам потребуется около трех дней. А осадки при этом продлятся до 14 февраля», — говорится в сообщении.

В дептрансе также советуют отказаться от поездок на машинах в часы пик, а владельцам грузовиков напомнили, что фуры буксуют на МКАД и эстакадах.

Ранее сообщалось, что в Москве за сутки выпала треть месячной нормы осадков.