Названы способы повысить эффективность вакцинации от коронавируса

Директор Национального центра имени Гамалеи Александр Гинцбург рассказал, как повысить эффективность вакцинации от коронавируса. Об этом пишет «Российская газета».

По его словам, после прививки «Спутником V» не стоит физически перегружать себя. Тем, кто регулярно занимается видами спорта, требующими выносливости, специалист советует снизить нагрузку в полтора-два раза и не доводить себя до изнеможения, так как длительная физическая активность затрудняет синтез белка, необходимого для формирования антител.

Гинцбург отмечает, что образование антител энергетически затратно, поэтому необходимо полноценное питание, в котором достаточно глюкозы и сахаров.

Также в период вакцинации стоит отказаться от вредных привычек и учитывать свое психическое состояние здоровья, так как депрессивные эпизоды мешают нормальной выработке антител.

Ранее Гинцбург заявил, что «Спутник V» защищает от новых вариантов COVID-19.

Россия стала первой страной в мире, зарегистрировавшей вакцину от COVID-19. Препарат был разработан НИЦЭМ имени Гамалеи совместно с Российским фондом прямых инвестиций и получил название «Спутник V».