Российский ученый рассказал о всех функциях антител к вирусам

Лишь 10-20% антител, вырабатываемых к любому вирусу, эффективны против него, дополнительные антитела могут даже мешать. Об этом сообщил директор Института медицинской паразитологии, тропических и трансмиссивных заболеваний имени Марциновского Сеченовского университета Александр Лукашев, передает ТАСС.

«Иммунная система априори «не знает», какое из антител окажется эффективнее, и вырабатывает случайным образом целый «пул» антител. Однако большая часть из них не будет вируснейтрализующей», — уточнил он.

При этом большинство современных тестов показывают уровень всех антител, а не только эффективных. Обнаружить непосредственно вируснейтрализующие белки можно только в специализированных лабораториях, используя живой вирус.

По словам Лукашева, антитела также помогают организму бороться с инфекцией быстро и незаметно для человека или уменьшить вероятность тяжелого течения заболевания. При этом он добавил, что часто вирус находится на слизистой поверхности, а антитела — в крови, то есть даже большое количество антител не может гарантировать 100-процентную защиту.

Ранее сообщалось, что ВОЗ зафиксировала случаи повторного заражения новыми вариантами коронавируса.