Мужчина упал в шахту лифта на западе Москвы

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Владимир Федоренко/РИА «Новости»

В Москве мужчина упал в шахту лифта в доме, расположенном на Славянском бульваре. Об этом сообщает РЕН ТВ.

Отмечается, что мужчина скончался.

Других подробностей не сообщается.