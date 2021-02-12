Суд по делу Навального о клевете на ветерана отложен

Мировой суд отложил слушания по делу Алексея Навального о клевете на ветерана до 16 февраля, сообщает ТАСС.

«В слушаниях объявляется перерыв, следующее заседание назначается на 16 февраля», – заявила судья Вера Акимова в ходе заседания.

В пятницу, 12 февраля, в Бабушкинском суде Москвы прошло заседание, на котором рассматривали уголовное дело о клевете Навального на ветерана Великой Отечественной войны Игната Артеменко. Обвиняемый лично присутствовал на заседании.

В ходе слушания лингвист из экспертного центра Следственного комитета России Альбина Глотова подтвердила факт оскорбления ветерана. Кроме того, Навальному отказали в проверке подлинности подписей Артеменко на документах по делу, а также в отводе судьи.

По данным гособвинения, 2 июня 2020 года Навальный в соцсетях опубликовал видеоролик, где ветеран ВОВ Игнат Артеменко поддерживал внесение изменений в Конституцию России. Под этим видео блогер оставил комментарии, «носящие заведомо ложный характер, порочащие честь и достоинство ветерана, подрывающие его репутацию». На судебном заседании 5 февраля Навальный свою вину не признал.