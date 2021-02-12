Нацсовет Украины по телевидению потребует лишить лицензии канал «112 Украина»

Национальный совет по вопросам телевидения и радиовещания Украины потребует в суде лишить лицензии канал «112 Украина». Об этом сообщила пресс-служба регулятора в пятницу.

Причиной послужил отказ канал предоставить материалы для внеплановых проверок, которые должны были пройти с 14 по 28 января. Первая проверка была назначена из-за показа визита лидера партии «Оппозиционная платформа - За жизнь» Виктора Медведчука в Москву, вторая – передачи с главой Компартии Украины Петром Симоненко и третья – из-за комментариев Медведчука.

«Нацсовет по этим трем вопросам принял решение признать факт отказа лицензиата… в проведении уполномоченными лицами регулятора проверки его деятельности», — говорится в сообщении.

Также Нацсовет провел еще несколько проверок из-за слов гостей в эфире. Ведомство установило, что были озвучены «призывы к развязыванию агрессивной войны или пропаганды разжигания национальной, расовой или религиозной вражды». Из-за этого канал оштрафовали на $409 тысяч.

Ранее Союз журналистов Украины прокомментировал решение о закрытии трех телеканалов.