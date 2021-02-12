Защита Навального обжаловала приговор по делу «Ив роше»

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Алексей Навальный во время заседания Мосгорсуда, 2 февраля 2021 года Алексей Навальный во время заседания Мосгорсуда, 2 февраля 2021 года
Алексей Навальный во время заседания Мосгорсуда, 2 февраля 2021 года
Moscow City Court via AP

Адвокат оппозиционера Алексея Навального Вадим Кобзев обжаловал решение Симоновского суда по замене условного срока на реальный по делу «Ив роше». Об этом пишет РБК со ссылкой на суд.

Другие детали не уточняются.

2 февраля суд отменил условный срок Навального по делу «Ив Роше» и заменил его на 3,5 года реального в колонии общего режима, но учел срок домашнего ареста.

После этого ведущие страны Запада, в том числе США, Германия, Франция и Великобритания, обратились с призывом к российским властям освободить его. Россия не стала оспаривать решение ЕСПЧ о компенсациях Навальному.