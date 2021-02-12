Легойда прокомментировал дело Навального о клевете на ветерана

Председатель Синодального отдела Русской православной церкви по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Владимир Легойда в разговоре с «Газетой.Ru» о сегодняшнем заседании по делу оппозиционера Алексея Навального, которое связано с клеветой на ветерана, отметил, что к ветеранам стоит относиться с трепетом.

«Какой бы политической позиции человек ни придерживался, с какой бы стороны ни находился, он не может так поступать и так говорить. Можно ли построить «прекрасную Россию будущего», презирая и оскорбляя своих предков, тех, благодаря кому мы сегодня живем? Вопрос риторический», — сказал он.

Легойда привел цитату песни из кинофильма «Офицеры», которую исполнял Василий Лановой: «Нет в России семьи такой, где б не памятен был свой герой». «Эта строка про трепетное отношение к ветеранам. Это отношение любого нормального человека. Кроме тех, для кого нет ничего святого»,— отметил он.

«Странно, что со стороны тех, кто называет себя политической оппозицией, до сих пор не прозвучало безусловного осуждения подобных действий и тех, кто их спровоцировал», — добавил Легойда.