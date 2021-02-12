В Прикамье полицейские вдвоем спасли 10 человек из горящей пятиэтажки

В Пермском крае полицейские спасли людей из пятиэтажки, в которой горела квартира. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу управления МВД по региону.

Как сообщает ведомство, пожар случился ночью в квартире одного из домов поселка Пашия. Участковый Андрей Ефимов и водитель дежурной части Владимир Воротников первыми прибыли на место инцидента. Они вывели из дома пять детей и пять взрослых. Кроме того, правоохранители на руках вынесли мужчину, который не мог выйти самостоятельно.

«Из горящего подъезда они эвакуировали десять человек, из которых пять — дети», — указано в сообщении.

Как уточняется, сотрудники полиции посадили их в дежурную машину «Газель», поскольку на улице был мороз около -30. Также они вызвали скорую. Эвакуированные жильцы получили первую медицинскую помощь. Позднее стражи порядка развезли их по домам родственников, потому что они не могли вернуться в свои квартиры, которые были заполнены дымом.

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