В России проведено более 106 млн тестов на коронавирус

На сегодняшний момент в России проведено более 106 млн тестов на выявление новой коронавирусной инфекции. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу Роспотребнадзора.

Отмечается, что за последние сутки сделано 399 тысяч исследований.

В настоящее время под наблюдением врачей из-за возможного заражения находятся 643 718 пациентов.

Согласно последним данным оперативного штаба по мониторингу ситуации с COVID-19, в России выявлено 4 027 748 случаев коронавируса. За весь период от инфекции скончались 78 687 человек, вылечились 3 538 422 пациентов.

Ранее сообщалось, что каждый 50-й житель Земли уже вакцинировался от COVID-19.