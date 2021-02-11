ТАСС: сотрудники МВД ведут обыск в московском штабе Навального

Сотрудники МВД начали обыск в московском штабе Алексея Навального, сообщил ТАСС источник в правоохранительных органах.

По его словам, правоохранители пришли в штаб и устроили обыск. Притом собеседник агентства не уточнил других деталей.

Адвокат сотрудников ФБК (организация включена Минюстом в список иноагентов) Владимир Воронин сообщил агентству, что пока не знает, что именно происходит в штабе, однако выезжает на место событий.

В конце января стало известно, что брата основателя Фонда борьбы с коррупцией (ФБК)* Алексея Навального Олега задержали на 48 часов после обыска квартиры в Москве.

*включен Минюстом в список иноагентов.