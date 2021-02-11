В Госдуме высказались о сообщениях о подготовке терактов в России
Карина Казанцева
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Депутат Госдумы Николай Рыжак заявил, что нельзя игнорировать информацию о том, что террористы организации «Хайят Тахрир аш-Шам» (запрещена в России) готовят теракты, передает «Дума ТВ».
Депутат призвал отнестись к этой информации со всей серьезностью и не игнорировать ее.
«Бдительность должны проявлять и простые граждане, и, конечно же, спецслужбы, призванные бороться с терроризмом», — передает «Дума ТВ».
Ранее СМИ писали, что боевики готовятся совершить теракты. По имеющимся данным, взрывы должны были быть произведены во время массовых акций.
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