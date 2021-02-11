В Киеве отказались переименовать Московский проспект в честь Степана Бандеры

Окружной административный суд Киева отменил решение городского совета, согласно которому улицу Московский проспект должны были переименовать в честь украинского националиста Степана Бандеры. Об этом сообщают «Украинские новости».

Отмечается, что причиной судебного решения стал иск организации «Общественный контроль и порядок».

Кроме того, что горсовет был оштрафован на 9,2 тыс. гривен за непредоставление данных для судебной экспертизы.

Ранее во Львове неизвестные облили краской памятник Бандеры.