В Подмосковье нашли мертвыми пять человек в строительной бытовке
Катерина Медведева
Прослушать новость
Остановить прослушивание
close
В подмосковном Солнечногорске нашли тела пяти человек. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на источник в экстренных службах региона.
«В Солнечногорске в строительной бытовке утром обнаружены тела пяти погибших», — рассказал собеседник агенства.
По предварительной информации, люди погибли от отравления угарным газом, пожара не было.
На месте происшествия работает следственная группа.
Ранее в Ингушетии семь детей отравились угарным газом.
close