В Подмосковье нашли мертвыми пять человек в строительной бытовке

В подмосковном Солнечногорске нашли тела пяти человек. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на источник в экстренных службах региона.

«В Солнечногорске в строительной бытовке утром обнаружены тела пяти погибших», — рассказал собеседник агенства.

По предварительной информации, люди погибли от отравления угарным газом, пожара не было.

На месте происшествия работает следственная группа.

Ранее в Ингушетии семь детей отравились угарным газом.