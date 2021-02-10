Der Spiegel: Юлия Навальная прибыла в Германию

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Супруга Алексея Навального Юлия на территории омской БСМП №1, 21 августа 2020 года Супруга Алексея Навального Юлия на территории омской БСМП №1, 21 августа 2020 года
Супруга Алексея Навального Юлия на территории омской БСМП №1, 21 августа 2020 года
Александр Кряжев/РИА «Новости»

Супруга Алексея Навального Юлия прибыла в Германию, сообщает Der Spiegel со ссылкой на официальные круги.

По данным еженедельника, Навальная прилетела во Франкфурт-на-Майне. Визит носит частный характер.

Пассажиры, летевшие одним рейсом с Навальной, рассказали, что после прилета она некоторое время оставалась в транзитной зоне аэропорта, пока другие пассажиры уже проходили погранконтроль.

Ранее о вылете Навальной из Москвы сообщили СМИ. Адвокат Навальной Вероника Полякова заявила, что ей ничего неизвестно об этом.