В МВД считают, что несовершеннолетние осознанно участвовали в незаконных акциях

Несовершеннолетние, участвовавшие в незаконных акциях в России, шли на них осознанно, заявил заместитель начальника Главного управления МВД по обеспечению охраны общественного порядка Леонид Веденов. Его слова передает ТАСС.

«В массе своей они шли осознанно», — сказал Веденов.

Он отметил, что молодые люди подвержены влиянию имиджевых лидеров, чем пользуются «заокеанские манипуляторы».

По словам Веденова, кого-то поучаствовать в акциях подстегнуло любопытство, стремление заработать «лайки», создать «хайп» на теме, кого-то спровоцировали множественные призывы в социальных сетях.