Кабмин Украины запретил регистрировать в стране российские вакцины от COVID-19

Правительство Украины утвердил постановление о государственной регистрации вакцин от коронавируса, сообщается на портале кабмина.

Документом запрещается регистрировать вакцины и другие профилактические средства от коронавируса российского производства.

В постановлении отмечается, что Верховной радой Украины Россия признана государством-агрессором.

Ранее депутат Верховной рады от партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Юрий Бойко заявил, что президент Украины Владимир Зеленский отказывается от использования в стране российской вакцины от коронавируса «Спутник V», поскольку боится сближения с Россией.

РФ стала первой страной в мире, зарегистрировавшей вакцину от COVID-19. Препарат был разработан НИЦЭМ имени Гамалеи совместно с Российским фондом прямых инвестиций. Его назвали «Спутник V». Позже Новосибирский центр «Вектор» зарегистрировал вторую российскую вакцину от коронавируса «ЭпиВакКорона».