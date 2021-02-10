Попова оценила ситуацию с коронавирусом в России

Глава Роспотребнадзора Анна Попова в эфире телеканала «Россия 1» оценила ситуацию с распространением коронавируса в стране.

«Каждый день мы регистрируем более 10 тысяч новых случаев, это много», — отметила она.

Попова также напомнила, что маски в общественных местах носить по-прежнему необходимо.

«Это требование не отменяется и пока не будет отменено. Вот в сегодняшнем периоде это так», — сказала глава ведомства.

Ранее она допустила, что масочный режим в России могут отменить уже в 2021 году.