Депутат из Эстонии назвал русскоязычных жителей страны мусором
Анна Светлова
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Председатель столичной фракции консервативной народной партии (EKRE) Эстонии Март Каллас назвал человеческим мусором русскоязычных жителей страны. Об этом он заявил на своей странице в Facebook.
Таким образом он прокомментировал пост бывшего министра иностранных дел Эстонии Урмаса Рейнсалу, который ранее выражал возмущение относительно того, что российских участников несанкционированных акций сравнивают с защитниками мемориала «Бронзовый солдат». Он отметил, что подобная позиция предает эстонскую государственность и российскую демократию, передает Sputnik Эстония.
«В России свои бунтари! У нас понаехавший человеческий мусор с советским менталитетом!» — заявил Каллас.
Ранее в Эстонии заявили, что изучать русский язык бесперспективно.
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