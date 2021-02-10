Депутат из Эстонии назвал русскоязычных жителей страны мусором

Председатель столичной фракции консервативной народной партии (EKRE) Эстонии Март Каллас назвал человеческим мусором русскоязычных жителей страны. Об этом он заявил на своей странице в Facebook.

Таким образом он прокомментировал пост бывшего министра иностранных дел Эстонии Урмаса Рейнсалу, который ранее выражал возмущение относительно того, что российских участников несанкционированных акций сравнивают с защитниками мемориала «Бронзовый солдат». Он отметил, что подобная позиция предает эстонскую государственность и российскую демократию, передает Sputnik Эстония.

«В России свои бунтари! У нас понаехавший человеческий мусор с советским менталитетом!» — заявил Каллас.

Ранее в Эстонии заявили, что изучать русский язык бесперспективно.